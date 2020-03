O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) protocolou na Assembleia Legislativa do Acre, na manhã desta quinta-feira, 19, um projeto de lei que visa suspender por 90 dias o corte de energia e de água dos consumidores acreanos. A medida se justifica tende em vista a pandemia de COVID-19 e a recomendação de isolamento social. Além disso, o parlamentar solicita a renegociação das dívidas a partir do decreto do governador Gladson Cameli (Progressistas) que declarou situação de emergência na Saúde do Acre.

O parlamentar compreende que é necessário resguardar o acesso a este dois itens indispensáveis, água e energia elétrica. Medida semelhante já foi aprovada no Paraná e Mato Grosso. A ideia é reduzir os impactos da COVID-19 na vida das pessoas mais simples, como é o caso dos autônomos e prestadores de serviços.

“As medidas adotadas até o momento certamente serão acompanhadas de novas medidas. E todas elas vão no sentido de isolamento social, cada vez maior, cada vez mais radical como nós estamos assistindo em outros estados do Brasil e em outros países. Portanto, nós vamos ter um baque enorme na economia e na vida de milhares de pessoas vai ser dificultada. Os prestadores de serviços, os autônomos, essas pessoas vão ter cada vez menos possibilidade de ter dinheiro. E se tem algo que é essencial na vida das pessoas é a água e a energia para pelo menos eles ficarem confinados nas suas casas, portanto é uma medida de proteção do nosso povo”, disse o deputado acreano.