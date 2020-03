A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do seu presidente, deputado Nicolau Júnior (PP), convocou todos os parlamentares para uma sessão extraordinária que será realizada na manhã da próxima sexta-feira (20), às 10 horas, no plenário do prédio.

“Esse é um momento de bastante cuidado, pois atravessamos uma pandemia. Então a deliberação de projetos e decretos que visem o equilíbrio social e econômico do nosso Estado, devem ser tratados com a máxima urgência”, afirmou Nicolau Júnior.

Na carta encaminhada ao Poder Legislativo, o governador apresentou os argumentos que o levaram a solicitar o reconhecimento de estado de calamidade pública.

“Conforme já constatado pelas autoridades em saúde, brasileiras e internacionais, a única forma de restringir a disseminação do vírus é através de medidas que inevitavelmente desaceleram as atividades econômicas, como a redução das interações sociais e o fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais, o que causará grandes perdas à receita do Estado e à renda das empresas e dos trabalhadores”, explicou Gladson Cameli.

A sessão extraordinária será feita em caráter fechado, respeitando as medidas de prevenção ao Coronavírus. A Impresa terá acesso até o aquário do Poder Legislativo, ambiente reservado aos jornalistas e estes receberão as fotos da sessão via e-mail e aplicativos. Por Andressa Oliveira / Aleac