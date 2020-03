O Acre tem 55 casos em análise do novo coronavírus. O dado é do boletim epidemiólogo divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado no início da noite desta quarta-feira (18). O número de casos confirmados não mudou, continuam os três anunciados na terça (17).

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu.

Também na terça, o governador do Acre, Gladson Cameli, decretou situação de emergência devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O decreto 5.465, válido por 30 dias e podendo ser prorrogado, aponta ainda que as recomendações valem até que a emergência em saúde prevaleça, assim como determinou o Ministério da Saúde.

A Sesacre divulgou que o Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, já recebeu 92 amostras. Destas, 34 tiveram resultado negativo, três confirmadas para a doença e 55 seguem em investigação.

A capital acreana, Rio Branco, tem o maior número de casos investigados, ao todo 45. Já no interior do estado os casos em análise estão em Brasileia (2); Cruzeiro do Sul (7) e Feijó (1). A Sesacre destacou que aguarda os resultados das amostras.

São aguardados também a contraprova dos três casos confirmados no estado, que foram enviados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém.

Cruzeiro do Sul

Os casos suspeitos do novo coronavírus em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, desceu de oito para sete nesta quarta-feira (18). Segundo a Saúde regional, as pessoas estão com sintomas da doença e estão sendo assistidas pelas equipes.

Um dos casos foi já foi descartado pela Sesacre. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar e são pessoas que transitaram por São Paulo (SP), Brasília (DF) e a capital acreana, Rio Branco.

Pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta (11) a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Na manhã desta terça-feira (17), no momento em que a morte foi anunciada pelo governo de São Paulo, havia 314 casos da doença causada pelo vírus em todo o Brasil, confirmados pelas secretarias de Saúde dos estados.

Como evitar o contágio

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos. Do G1 Acre