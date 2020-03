Na noite desta terça-feira (17), a executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Dêda, realizou uma reunião de extrema importância para o partido no município de Epitaciolândia.

Além do presidente Dêda outras lideranças também participaram da reunião como: Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – Sinteac Antônio José Soares, o Secretário do Sinteac Pedro Araújo da Silva, o professor Henrique Abreu, André Rodrigues dos Santos Neto, Weverton Ferreira de Oliveira, Ex-prefeito Zé Ronaldo, Vereador Rubens e outros.

A reunião aconteceu na sede do Sinteac de Epitaciolândia, onde na ocasião houve diversas filiações de lideranças do município, como o Presidente do Sinteac Antônio Soares, o secretário Pedro e outros que inclusive são professores. Na oportunidade o partido montou a executiva municipal do PROS de Epitaciolândia, onde o presidente é o professor Antônio Soares que também é o presidente do Sinteac.

As filiações das grandes liderança de Epitaciolândia foi importante para o fortalecimento do PROS que também já conta com o ex-prefeito Zé Ronaldo onde já foi prefeito por três mandatos e é um grande líder no município.

Vale frisar ainda que em meio a essas filiações no PROS, alguns dos filiados irão lançar suas pré-candidaturas a vereadores no município pelo PROS, para que assim o partido fique cada vez mais fortalecido.