A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou na tarde desta segunda-feira, 16, o sistema de abastecimento de água na comunidade Florianópolis.

A obra orçada em aproximadamente R$ 400 mil é fruto de emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales e executada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul visa trazer mais qualidade de vida as famílias da comunidade, destinando água de qualidade a todos.

A moradora Maria Zenilda, disse que há 30 anos esperava por esse benefício e que durante anos precisou buscar água potável na cidade para beber:

“Há 30 anos eu moro aqui e sempre esperei por essa água, usávamos água do Juruá e já estava muito difícil buscar água no rio. Estou muito feliz por esse momento, o prefeito disse que iria fazer esse poço e hoje ele está aqui entregando nosso maior sonho, uma conquista de todos nós.”

Já Valdemir Braga, líder da comunidade agradeceu pelo investimento realizado na comunidade:

“Hoje aqui está uma verdadeira benção, sofríamos muito para irmos buscar água do outro lado e agora termos água de qualidade em nossas casas não tem coisa melhor, porque água é vida. Agradeço a Deus, ao prefeito Ilderlei por realizar esse sonho tão antigo. ”

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou que sua gestão prioriza a qualidade de vida das pessoas e que qualidade de vida passa por distribuição de água de qualidade:

“Estamos investindo em vários sistemas de abastecimentos de água nas comunidades rurais, porque entendemos que água é vida e água de qualidade é questão de saúde pública. Quero agradecer a deputada federal Jéssica Sales pela emenda parlamentar para que pudéssemos estar construindo esse sistema de água aqui na comunidade Florianópolis.

Recebi no meu gabinete esses moradores falando das dificuldades que eles enfrentavam pela falta de água e hoje estarmos aqui entregando essa obra é a certeza que estamos no caminho certo e que estamos levando os serviços essenciais para nossas famílias.”

Durante o evento de inauguração que beneficiarão 38 famílias com água potável o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou que o município estenderá, com recursos próprios a rende de abastecimento para as outras 12 famílias que não foram contempladas nesse primeiro momento

“Quero anunciar para vocês que estaremos estendendo a rede de água a todas as famílias da comunidade. Pois por questões de projeto não foi possível atender a todos, mas com recursos próprios do município estaremos ampliando e levando água de qualidade para toda a comunidade.”, finalizou Ildelrei.