A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, anunciou nesta terça-feira (17), as medidas para conter o contágio do novo coronavírus. Entre elas, está a suspensão das aulas na rede pública municipal pelo período de 15 dias a partir de quarta-feira, 18 de março, além dos eventos esportivos, culturais e governamentais.

As medidas anunciadas foram discutidas pelo comitê municipal de saúde que já vem elaborando um plano de combate e prevenção a essa pandemia, devido a sua localização geográfica, em região de fronteira com a Bolívia, onde já foi registrado casos do Covid-19 além dos 3 casos confirmados em Rio Branco.

A prefeita Fernanda Hassem falou dos decretos e a importância de se prevenir. “Não há razões para pânico, mas sim para tomarmos as medidas preventivas. O poder público tem como obrigação proteger e cuidar da sua população, isso só é possível se todos nos unirmos. A suspensão não é momento para lazer e sim para ficar em casa se cuidando e cuidando dos seus familiares”, destacou Fernanda Hassem.

Os decretos da atual gestão são os seguintes: Suspensão de reuniões com mais de 25 pessoas em eventos oficiais em locais fechados, sejam governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e similares. Suspender durante o período de 18 a 31 de março de 2020, as aulas da rede municipal de ensino, podendo ser estendido de acordo com os agravos epidemiológicos do município.

Ficam vedados, no âmbito do município de Brasileia, a realização de eventos, shows e atividades de qualquer natureza com público superior a 100 pessoas. Em decorrência da presente situação, a partir do dia 18 de março de 2020, os setores do Poder Executivo Municipal funcionarão em horário de expediente corrido, ou seja, das 7 às 13h.