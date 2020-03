Pelo segundo dia seguido, em diversas cidades do País moradores protestam com panelaços e pedem a saída de Jair Bolsonaro, que tem minimizado os riscos da pandemia de coronavírus

Manifestações de movimentos sociais, sindicatos e outras organizações contra o governo de Jair Bolsonaro estavam marcadas para esta quarta-feira (18), mas com o avanço do coronavírus, os organizadores resolveram suspender os atos de rua e transformar as mobilizações em panelaços.

Nesta quarta-feira, data oficial da mobilização, o movimento tomou proporções massivas e muitos começaram a bater panelas e gritar contra o presidente antes mesmo do horário marcado. Na medida em que o horário avançou, o clamor popular pela saída de Bolsonaro do posto só aumentou e atingiu todas as regiões do país, indo de capitais a pequenas cidades.

Nas redes sociais, internautas fizeram uma avalanche de postagens com as mobilizações em seus bairros que incluíam, além da palavra de ordem “Fora, Bolsonaro”, gritos em referência às relações de Bolsonaro com as milícias, músicas e projeções em prédios e fachadas com palavras contra o governo.

Já na terça-feira (17), no entanto, diante da postura negligente do governo com relação ao coronavírus, muitos, pelo país inteiro, saíram às janelas para bater panelas e pedir “fora, Bolsonaro”, antecipando o ato. Por Revista Forum

"Fora, Bolsonaro!", gritam moradores de Águas Claras, em Brasília. pic.twitter.com/t0GcdILZmX — Brasil 247 (@brasil247) March 18, 2020

Do edifício Itália, no centro de São Paulo, moradores gritam: #ForaBolsonaro pic.twitter.com/gKJxARW63H — Aquiles Lins (@linsaquiles) March 18, 2020

Na Tijuca, Rio de Janeiro: FORA BOLSONARO, FORA MILÍCIA! pic.twitter.com/BXCneL0UYy — Revista Fórum (@revistaforum) March 18, 2020