A caminho da cidade de Rio Branco na manhã desta segunda-feira (16), o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se deparou com um protesto contra a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), que bloqueou a BR-364, na altura do município de Feijó.

E no local, Jesus Sérgio foi até os manifestantes onde negociou o desbloqueio da BR, e na mesma hora ligou para a presidente da Ageac, Mayara Lima, que se comprometeu de ir até Feijó na próxima quinta-feira (19), com o objetivo de achar uma solução para os freteiros do município.

Ainda por intermédio do deputado federal Jesus Sérgio, os freteiros irão até Rio Branco nesta quarta-feira (18), para serem recebidos por um grupo de deputados estaduais, o encontro ocorrerá na Assembleia Legislativa do Acre.

“Tenho como missão sempre ouvir as demandas da população, e quando me deparei com o protesto e o bloqueio da BR, fiz questão de tentar resolver, pois como deputado tenho o dever de servir ao povo do Acre, e por isso, liguei para a presidente da Ageac no intuito de buscar uma solução do problema”, disse Jesus Sérgio.

Ainda de acordo com os freteiros, caso a presidente da Ageac não vá até Feijó na quinta-feira, eles bloqueiam novamente a BR-364.