Dupla é presa com mais de 6 quilos de pasta de cocaína em aeroporto no interior do Acre — Foto: Asscom/PF-AC

Uma dupla foi presa no aeroporto de Cruzeiro do Sul tentando embarcar para Belém (PA) com pasta base de cocaína escondida no corpo. O flagra aconteceu na tarde desta terça-feira (17) e os dois foram levados ao presídio no interior do Acre.