Da Assessoria – Por meio de emenda do Ex-Deputado Federal, Wherles Fernandes da Rocha, atualmente Vice-Governador do estado do Acre, foi repassado ao município de Assis Brasil no dia 11 de março deste ano, recurso para pavimentação asfáltica da Rua Rafael Martins Leão.

O recurso corresponde ao valor total de R$ 978.600,00 sendo que o valor recebido recentemente foi de R$ 888.840,00 referente à segunda e última parcela do convênio, o que possibilita a pavimentação completa da rua.

As obras abrangem, além da Rua Rafael Martins Leão, que inicia ao lado do prédio da Secretaria de Educação, mais 180 metros da Rua Juvenal Duarte.