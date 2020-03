Na manhã desta quarta-feira, 18, o prefeito Ilderlei Cordeiro convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a publicação do edital 133/2020 que dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Vale ressaltar que na manhã da última terça-feira, 17, Ilderlei já havia anunciado a suspensão das atividades escolares até o dia 02 de abril, e no decreto desta quarta estabeleceu que funcionários do município acima de 60 anos fiquem em casa pelos próximos 15 dias. Bem como, suspendeu todas as atividades da prefeitura que insiram aglomerações acima de 20 pessoas. Fica também proibido a liberação de licença para qualquer atividade social. Suspensão de férias de servidores e viagens para fora do âmbito municipal.

Outras medidas importantes que estão inseridas no documento tratam-se das recomendações para que estabelecimentos privados evitem aglomerações acima de 20 pessoas, que idosos acima de 60 anos permaneçam em casa e que instituições privadas e religiosas evitem aglomerações de pessoas pelos próximos 15 dias.

Ilderlei Cordeiro disse que as medidas tomadas são para evitar propagações da doença que já foi registrada no Acre

“Ainda não temos nenhum caso na nossa cidade mais temos 3 casos no nosso Estado. Então, acreditamos que chegará aqui sim, e por isso estamos tomando todas as medidas necessárias para evitarmos que tenhamos um descontrole de casos aqui. Ontem sentei com parte dos meus secretários e hoje estamos anunciando as medidas que neste momento são necessárias. Porém, estaremos monitorando toda a situação diariamente porque se for preciso tomaremos medidas mais enérgicas. Quanto município, estamos tomando todas medidas, contudo, quero pedir a população que tomem os devidos cuidados mais sem pânico, estamos em momento de atenção mais, graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado em Cruzeiro do Sul”. Disse o prefeito

Em Cruzeiro do Sul nas últimas 48 horas foram registrados 6 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo que alguns já atestaram como casos negativos e outros ainda aguardam resultados.