Lyra que é natural do município de Xapuri, mas mora há mais de 20 anos em Rio Branco, resolveu cobrar do governador do estado do Acre, Gladson Cameli, investimentos na construção civil para movimentar a economia local e gerar emprego e renda.

De acordo om Lyra, a forma mais eficaz de combater a violência é gerando emprego, pois muito acreanos decidiram deixar o estado para tentar a vida em outra cidade, por falta de oportunidade no mercado de trabalho.

O cenário que se vê é grandes empresas fechando as portas e ameaças de demição nas empresas. Diante desta situação Lyra questiona sobre as obras prometidas pelo governo, como: anel viário de Brasiléia, viadutos , ramais , investimentos nas infraestruturas das cidades do Acre está tudo parado.

“O maior combate à violência é a geração de empregos é renda fico triste em ver meu estado nessa situação, muitos amigos indo embora do nosso estado por falta de oportunidades no mercado de trabalho. Atualmente esses políticos se consideram um novo líder da política do Acre, com a visão de gestor. Temos que trocar esses políticos de visão de papagaio por visão de Aguiar”, concluiu Lyra.