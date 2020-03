Diante da falta de compromisso com a educação de Rodrigues Alves por parte do governo de Gladson Cameli, o diretor, professores e um grupo de alunos da escola estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Souza Martins, localizada na Gleba Nova Cintra, há 25 km do Centro de Rodrigues Alves estiveram na manhã desta segunda-feira (16) no Núcleo de Estado de Educação do município reivindicando a disponibilidade de servente, merendeira e barqueiro para a escola.

Mas apesar de todo o esforço de ir para a frente do do Núcleo de educação, nada ficou definido. O governo de Gladson Cameli adotou o método de ignorar a situação da escola José de Souza Martins que enfrenta sérios problemas com a falta desses profissionais.

Diante desta situação e da falta de comprometimento de Gladson, a escola suspende as aulas por falta de profissionais de apoio, pois sem merendeira e sem servente a merenda escolar fica comprometida, quanto a contratação de um barqueiro se faz necessária para o transporte dos alunos da comunidade Luzeiro.

Vale destacar que este problema se estende desde o ano passado e até esta data a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes ainda não tomou as providências necessárias para o bom andamento das atividades escolares.

O diretor da escola espera que a Secretaria sane o mais rápido possível esses problemas para que o ano letivo não seja comprometido, pois são mais de 300 alunos que estão sendo prejudicados.

Ainda de acordo com o diretor, um outro grave problema é com a falta de vigias, pois desde 2015 que a Secretaria suspendeu essas contratações ficando a escola vulnerável para o vandalismo.