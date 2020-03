Da assessoria – Com a confirmação de três casos do novo coronavírus, Covid-19, em Rio Branco, a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli anunciaram no fim da manhã desta terça-feira, 17, medidas que serão trabalhadas em conjunto entre os poderes municipal e estadual com o objetivo de evitar a disseminação do contágio entre a população. A coletiva de imprensa contou ainda com a presença promotor Glaucio Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Acre (MPAC) e autoridades em saúde.

Socorro Neri chamou a atenção para o fato de que passa-se da fase de prevenção para a fase de contenção da doença na capital.

“Estamos trabalhando de forma alinhada com o governo do Estado, monitorando e acompanhando a situação, de modo que não estamos adotando medidas aleatórias, mas orientadas pelas equipes técnicas e essa é a hora de fazermos o que estamos fazendo. O poder público do Acre está alinhado também com o Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde [OMS] na adoção dessas medidas necessárias neste momento com o objetivo de evitar que o problema se torne maior”, disse a prefeita.

Dentre as medidas, a prefeita informou que, em decisão dialogada com os representantes de instituições de ensino público e privado, as aulas da creche ao ensino superior estão suspensas por 15 dias. As medidas serão reavaliadas diariamente e o prazo pode ser estendido.

O governador Gladson Cameli também decretou medidas em âmbito estadual, dentre as quais a determinação da suspensão de eventos, shows e todas forma de aglomeração de pessoas tanto nos estabelecimentos públicos, quanto nos das iniciativa privada. “Não podemos brincar com isso. Vamos tomar essas medidas porque estamos falando de vidas. Então, academias, shopping, bares, restaurantes, vamos evitar”, acrescentou.

Está definido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a Upa do 2º Distrito como unidade de referência para os casos suspeitos.

A prefeita Socorro Neri disse também que outras medidas, como restrição do funcionamento do transporte público e de tráfego de pessoas em espaços públicos que concentram muitas pessoas como o Terminal Urbano e o Calçadão da Benjamim Constante e parque públicos, poderão ser adotadas de acordo com o avançou ou não do ciclo epidemiológico.

“Formamos um comitê de enfrentamento ao coronavirus em Rio Branco para tomadas de decisões. Decisões essas que estão sendo avaliadas se terão continuidade ou não, se outras serão adotadas e quando serão adotadas”, explicou Neri.

Apesar de preocupada com a situação, a prefeita Socorro Neri tranquilizou a população. “Não precisamos entrar em pânico e cada um deve fazer a sua parte tomando os cuidados recomendados e evitando locais que possam aglomerar pessoas. Que procurem as unidades de saúde quando realmente necessário para que possamos dar prioridade para esta situação”, destacou.

A prefeita informou que os casos confirmados até o momento não são de transmissão comunitária, mas importados, ou seja, de pessoas que vieram de fora do estado: um homem de 30 anos e uma mulher de 50, que chegaram de São Paulo (SP), e outra mulher de 37 anos, que estava em Fortaleza (CE).

Antes de concluir, a prefeita Socorro Neri e o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, informaram a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe Influenza nos postos de saúde da rede municipal, a partir da próxima segunda-feira, dia 23, para grupos de risco: idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Nesta quarta-feira, 18, às 9h da manhã, na sede da Prefeitura de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri apresenta para a imprensa o decreto de emergência em saúde que será publicado ainda hoje.