Nesta terça-feira (17), três casos de covid-19 foi confirmado no estado do Acre, com isso o governo do Estado decretou calamidade em saúde pública, como medida extrema contra a doença.

Diante do anúncio, criou um temor na população devido o alastramento do vírus e possível desabastecimento nos mercados, desde já, a população acreana decidiu procurar os supermercados para comprarem grandes quantidades de alimentos, para que assim possam evitar sair de casa.

O temor de muito acreanos é de que as fronteiras do Acre sejam fechadas, tanto com os países sul-americanos, como com estados da federação. A Associação dos Supermercados do Acre afirmou que não há risco de desabastecimento.

A rede de supermercados Araújo também divulgou uma nota informando que toda a cadeia responsável pelo abastecimento está funcionando normalmente e que não há necessidade de tamanha correria.