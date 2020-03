TJAC – O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) abriu edital convocando advogados que estejam cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), a se inscreverem para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE/AC), como membro titular da Classe de Advogados.

Podem se inscrever advogados que estejam no exercício da profissão e que possuam dez anos de prática profissional. Os interessados devem preencher o formulário e entregar à Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores, Administrativos e Comissões (SEAPO) do TJAC, situada no primeiro piso. O setor está credenciado, pelo prazo de trinta dias, a receber as inscrições dos interessados.

O membro titular da Classe de Advogados atuará por um biênio (2020/2022).

O edital foi publicado nesta segunda-feira, 16, no Diário da Justiça Eletrônico (fl. 104).