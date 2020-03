TJAC – O desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi nomeado, na última sexta-feira, 13, membro honorário da Academia Acreana de Letras (AAL). A Associação considerou os serviços prestados pelo magistrado à sociedade e a contribuição à cultura ao integrá-lo no Quadro Social da entidade.

O diploma foi entregue para o desembargador em cerimônia ocorrida no Palácio da Justiça, durante a abertura do ano acadêmico 2020 da AAL. Para o desembargador-presidente a ocasião simbolizou o fortalecimento do diálogo interinstitucional em benefício da memória e perpetuação da sabedoria acreana.

Além disso, o evento teve objetivo de mostrar à comunidade a produção literária acreana, que colaboram com preservação da identidade e cultura local. Após a cerimônia os presentes registraram o momento em uma fotografia.

A Academia Acreana de Letras e o Poder Judiciário em janeiro de 2020 renovaram parceria entre as instituições. Dessa forma, a Justiça estadual permanece disponibilizando o espaço para a realização das atividades da Associação, fundada em 17 de novembro de 1937.