O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Deda, presidente municipal do PROS Geraldo Amarante, vereadores, e liderança de Porto Acre decidiram que não vão apoiar o pré-candidatura a reeleição do atual prefeito Bené Damasceno (Progressista).

A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (16), durante a reunião que aconteceu no diretório do partido, localizado em Rio Branco, onde a executiva municipal se reuniu com a estadual para definirem os rumos que o partido irá tomar nas eleições deste ano.

Segundo o presidente estadual Dêda, o motivo do PROS não apoiar Bené seria pelo fato de o Prefeito de Porto Acre não ter cumprido o compromisso com o partido. Dêda afirma ainda que Bené traiu o partido para se filiar no partido do Governador Gladson Cameli (Progressista).

Vale destacar que na eleição passada, o PROS apoiou Bené Damasceno que conseguiu se eleger a prefeito, mas após chegar ao poder abandonou a base, onde ignorou tanto o Presidente Dêda como também a deputada estadual Maria Antônia. Por esse e outros motivo o PROS não apoiará Bené.