A prefeita Socorro Neri recebeu em Rio Branco na tarde desta segunda-feira (16) a cônsul-geral do Japão em Manaus, Hitomi Sekiguchi, para agenda institucional que incluiu uma visita de cortesia e a entrega de equipamentos provenientes do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana do Consulado-Geral para o Projeto de Fortalecimento da Saúde da Mulher e da Criança no Município de Rio Branco.

Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os recursos foram repassados por meio de doação do Consulado-Geral para financiamento de aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das ações em saúde, com o objetivo de contribuir com assistência econômica a projetos concebidos para atender às diversas necessidades de países em desenvolvimento.

“Assinamos o contrato de doação e às vezes muitos parceiros não conseguem cumprir o prazo, mas Rio Branco sempre cumpriu. E isso é muito importante para a continuidade da parceria. A Prefeitura de Rio Branco conseguiu cumprir todas as exigências e nos mostrou muita confiança e nós acreditamos nesse projeto. Já temos com Rio Branco uma parceria de longa data. Fazemos projetos de assistência comunitária, mas independente disso a imigração japonesa na Amazônia completou 90 anos no ano passado então essa relação já é bastante longa. Eu quis reforçar e para fortalecer estou fazendo esta visita à prefeita Socorro Neri que me recebeu muito bem”, disse ela.

A prefeita Socorro Neri lembrou que a população de Rio Branco já recebe o apoio do Consulado-geral do Japão desde 2004 e agradeceu a mais este apoio. “Esta é a quarta parceria que estamos hoje concretizando com a entrega destes equipamentos que vão ajudar a fortalecer um serviço de apoio à saúde da mulher no que se refere a fisioterapia pélvica. Trabalho esse extremamente importante que vem sendo desenvolvido e que agora com esses equipamentos vai atender mais mulheres e de forma mais qualitativa. Estamos muito felizes com a parceria e agradecidos ao Consulado-Geral do Japão, em especial à consul por mais esse apoio. Rio Branco tem sido merecedora desse apoio à medida que participa, apresenta e cumpre as exigências, mas é evidente que o agradecimento sempre fica à comunidade japonesa que mora na nossa cidade e que também ajuda no desenvolvimento de Rio Branco”, ressaltou a prefeita.

Antes da entrega oficial dos equipamentos instalados na Policlínica Barral Y Barral, a prefeita e a cônsul se reuniram para conversar sobre os projetos em desenvolvimento na cidade de Rio Branco e os desafios da equidade de gênero. Em comum, ambas são as primeiras mulheres nos cargos que ocupam: Socorro Neri, na Prefeitura de Rio Branco e Hitomi Sekiguchi, no Consulado-geral do Japão em Manaus. Na presença também do secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, elas trocaram souvenirs e depois seguiram para o ato do qual também participaram a vereadora Elzinha Mendonça e o promotor Glaucio Oshiro, da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado (MPE).

“Esse tipo de parceria é de fundamental importância, especialmente em relação a saúde da mulher, porque uma dos objetivos do desenvolvimento sustentável para a agenda de 2030 é justamente fortalecer a saúde da mulher e a Prefeitura de Rio Branco tem conduzido suas ações nesse sentido. Por consequência, a parceria com o governo do Japão demonstra a preocupação com a população feminina a fim de proporcionar uma melhor atenção à saúde neste contexto de crise persistente e num país onde o machismo é latente é preciso fortalecer as políticas de assistência à mulher e o que vemos é que está havendo uma progressão sempre importante a fim de permitir conduzir da melhor forma possível essas ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco”, avaliou o promotor.

Sobre a parceria

O Consulado do Japão já realizou outras parcerias com a Prefeitura de Rio Branco, como por exemplo, para o financiamento da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Verônica Rodrigues de Souza, no bairro Preventório, que foi entregue à comunidade em 2015.

A parceria atual se deu por meio do “Projeto de aquisição de equipamentos para desenvolvimento de ações em saúde da mulher e da criança do município de Rio Branco”, om o objetivo de ampliar a oferta de serviços, especialmente a quem reside em locais de difícil acesso, através de ações itinerantes.

A Prefeitura de Rio Branco foi selecionada para receber assistência financeira não reembolsável no valor de US$ 57.048,00 (cinquenta e sete mil e quarenta e oito dólares), aproximadamente R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais).

O contrato de doação, celebrado entre o Consulado Geral do Japão e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi assinado no 27 de fevereiro de 2019, em Manaus e com os recursos foram adquiridos os seguintes equipamentos: 02 eletroestimulador; 10 eletrodo vaginal; 10 eletrodo anal; 02 aparelhos para urologia; 20 sonar doppler; 30 macas fixa para consultório; 30 escada em madeira com 2 degraus; 05 tendas piramidal.