O Prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum), recebeu das mãos da Deputada Federal Jéssica Sales, as chaves de um micro-ônibus e uma van, fruto de emenda da mesma. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Assis Brasil onde reuniu autoridades e comunidade.

A Deputada Jéssica Sales em seu discurso ressaltou a importância do trabalho conjunto para a aquisição dos veículos e agradeceu a recepção se disponibilizando a trabalhar também em favor de outras áreas do município. “É um motivo de muita alegria, quero agradecer de coração aos vereadores, pois eles aprovaram o projeto, aos secretários e ex-secretários que cuidaram desse convênio para que não voltasse esse recurso, ao prefeito Zum com todo seu conhecimento, dedicação e preocupação, um homem que tem um grande intelectual, com uma visão de gestão e é isso que precisamos no município e à frente da população”, enfatizou.

“Além de agradecer quero destacar um pouco da história dessa emenda que parecia algo muito difícil. Lembro quando o vereador Antônio Marinho foi ao meu gabinete e falou a respeito dessa necessidade, nos reunimos com todos os vereadores e secretários para discutir as prioridades de emendas para o município e depois decidimos para quais parlamentares deveríamos enviar então a emenda da deputada não foi por acaso, nós sabemos o quanto a senhora é forte no ministério da cidadania e da assistência social. Estamos imensamente agradecidos, pois encontramos na senhora essa determinação”, declarou.

Também foi entregue à Deputada, pela primeira-dama, Neiva Vilacorta, uma placa em homenagem ao trabalho prestado na aquisição dos veículos ao município. O micro-ônibus tem capacidade para 24 pessoas contando com duas vagas para cadeirante. A van conta com 13 lugares e também é equipada com acessibilidade proporcionando conforto e segurança aos usuários deste serviço.