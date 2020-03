Administração de Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima vive uma crise de instabilidade política.

Além de Rio Branco, onde vive um grande dilema em relação a disputa pela prefeitura e com três palanques de aliados e ainda assiste a uma guerra do seu partido o Progressistas, que insiste em candidatura, Gladosn Cameli tem um nó dos grandes para desatar em Cruzeiro do Sul.

Gladson é amigo de Ilderlei, mas tem grande apreço por Zequinha, que inclusive tem a confiança do presidente da ALEAC Nicolau Júnior.

Na última semana uma notícia de que em uma conversa da executiva estadual do Progressistas, com a presença do governador, foi deliberada sobre o nome de Zequinha Lima como Pré-candidato do Progressistas em Cruzeiro d Sul, gerou muita confusão na base aliada e deixou os ânimos acirrados, até mesmo a relação de Cordeiro com Zequinha dizem não ser das melhores.

Aliados de Ilderlei dizem que estão sendo perseguidos e que não pensam na possibilidade de uma não candidatura do chefe do executivo, mas que ao mesmo tempo não trabalham com o plano B, caso Ilderlei seja cassado.

Quem anda pelas mesas de conversa do grupo, diz que o nome dos sonhos de Ilderlei em um eventual impedimento seria do empresário e tio Rudiley Estrela, que não agrada a cúpula da capital.

No caso de um impedimento de Ilderlei, quem ganhou a garantia de que encabeçará a chapa do Progressistas foi o próprio Zequinha, que inclusive alinhou este acordo na presença de Gladson, Nicolau Junior e outras lideranças do partido.

O que Gladson diz para Ilderlei, repete para Zequinha e assim vai escorregando para todo mundo, inclusive para Vagner Sales do MDB, que lançará o filho Fagner e disputará ferrenhamente com os Progressistas.

Cruzeiro do Sul tem um cenário conturbado e diferente de outras eleições, terá diversos candidatos e uma disputa que promete.