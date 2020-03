A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Dêda, recebeu uma comitiva do município de Porto Acre composta pelo presidente da Câmara de Vereadores do Município, Felizardo (PROS), pelos vereadores: Denis enfermeiro e Ribeiro do Caquetá.

Além dessas autoridades, outras lideranças também participaram da reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), como: a executiva municipal do PROS de Porto Acre, representada pelo presidente municipal Geraldo Amarante, o vereador João Paulo (Solidariedade) e outras lideranças do partido. Vale destacar que o Partido Solidariedade da Deputada Federal Vanda Milane caminhará de mãos dadas com o PROS em Porto Acre.

Na reunião foi realizada a filiação do vereador Denis que deixou o Partido Social Democrático (PSD), no qual foi eleito, para se filiar no PROS da deputada Maria Antônia. A filiação aconteceu no diretório do PROS, localizado em Rio Branco. Vale destacar que o vereador enfermeiro Denis foi o terceiro mais votado.

Na oportunidade, o vereador Ribeiro do Caquetá (que foi o vereador mais votado da história de Porto Acre) também tomou a decisão de deixar o Partido Verde (PV) para se filiar no PROS e desde já dar uma representatividade maior ao PROS, que agora com as filiações de Ribeiro e Denis, o PROS conta com três vereadores no Poder Legislativo de Porto Acre.

Além do ato de filiação dos dois vereadores (que é fruto de muito trabalho desenvolvido pela executiva municipal juntamente com a executiva estadual), outros assuntos foram tratados entre as executiva como por exemplo os rumos que o PROS irá seguir nas eleições deste ano, onde o partido tem uma chapa de pré-candidatos a vereador completa no município e deverá indicar o vice-prefeito a uma chapa majoritária.

Até o momento o que se sabe é que o PROS de Porto Acre não apoiará o atual prefeito Bené Damasceno que pensa em uma possível reeleição, as executivas estão dialogando com outras potências no município para compôr a chapa majoritária. Diante disto o Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Felizardo colocou o seu nome a disposição do partido, levando em consideração que foi o segundo vereador mais votado de Porto Acre.