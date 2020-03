Galvez e Atlético-AC entraram em campo neste domingo (15), na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), para decidir o primeiro turno do Campeonato Acreano, mas a partida foi encerrada aos 32 minutos do primeiro tempo por falta de energia. Horas antes de começar o jogo um acidente automobilístico derrubou um poste na Via Chico Mendes, localizada na região do estádio, causando a interrupção do fornecimento de energia na região.

Seguindo o regulamento, o árbitro Antônio Marivaldo Rodrigues ainda aguardou 30 minutos, mas com o fim do prazo, optou pelo término da partida. Para o técnico Zé Marco, o adiamento atrapalha o planejamento do time, mas destaca que o jogo não deveria nem ter começado já que a situação era prevista para acontecer.

– Atrapalha um pouco porque nós fizemos todo um planejamento para a partida de hoje. Nós até conversamos antes do jogo, era óbvio que isso iria acontecer. Talvez essa atitude deveria sido tomada antes de começar o jogo. Mas enfim, quem sou eu para estar falando sobre isso – afirma.

Nesta segunda-feira (16), representantes da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e das equipes finalistas devem se reunir na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, em Rio Branco, para definir nova data e horário para o jogo. Por Globo Esporte