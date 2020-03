A prefeitura de Cruzeiro do Sul vem trabalhando ativamente na ampliação e na diversificação da produção da agricultura familiar e isso tem proporcionado um aumento significativo da produção do milho no ramal 6.

Através de uma emenda parlamentar do deputado Alan Rick, DEM, de 700 mil reais liberada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, o prefeito Ilderlei Cordeiro entregou dois debulhadores de milho e dois motores para os produtores rurais do ramal 6, localizado na BR 364.

O incentivo com os novos equipamentos permitiu que a produção de milho saísse de 100 para mais de 200 sacas semanais, somente no ramal 6. Dessa forma, a produção da farinha deixa de ser o único produto produzido na comunidade, possibilitando uma melhor distribuição de renda as famílias.

Com uma produção em alta escala de milho em diversas regiões rurais de Cruzeiro do Sul, os comerciantes vêm diminuindo a importação do produto comprando diretamente dos produtores rurais cruzeirense.

A fomentação a novas culturas agrícolas é vista pelo prefeito Ilderlei Cordeiro como uma forma de fomentação e diversificação de renda das famílias:

“Tenho um grande respeito pelos nossos produtores. Não abrimos mão de nosso principal produto, nossa farinha. Porém, entendemos que precisamos diversificar nossa produção agrícola e agora podemos comprovar isso com o aumento da produção do milho, da cana-de-açúcar, da pimenta-do-reino, entre outros. Agradecemos ao deputado Alan Rick por nos colocar as emendas necessárias para que possamos auxiliar nossas famílias com os maquinários novos que permitem o aumento significativo da nossa produção. ”, disse Ilderlei.