O vereador de Rio Branco Anderson Sandro (PDT), teve uma agenda em Brasília, onde visitou parlamentares da Bancada Federal e também alguns Ministérios, procurou saber quais os projetos que serão viabilizados nesse ano de 2020, para os Municípios e ao retornar para Rio Branco, manifestou sua indignação com a falta de compromisso com a população, pelo Secretário de Saúde (SESACRE) e sua equipe.

O parlamentar

O Vereador Anderson Sandro, iniciou sua trajetória na politica elegendo-se suplente de vereador no Município de Rio Branco Acre, com a eleição do Vereador Manoel Marques, para ocupar uma cadeira na Câmara Federal, o vereador Anderson, teve que requerer na Justiça Eleitoral (TRE/AC), a vaga que por direito era sua, haja vista, que o Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, empossou outro suplente.

Determinado a buscar seus direitos, teve que impetrar ação e após mais de ano, a Justiça Eleitoral por unanimidade determinou a Câmara Municipal de Rio Branco, empossar o vereador Anderson Sandro, estava Presidente em exercício a Vereadora Lene Petecão, que cumpriu a determinação judicial e deu posse solenemente ao vereador.

O Presidente da Câmara Antônio Morais, estava exercendo naquele momento interinamente o cargo de Prefeito em exercício, ao retornar a Câmara, tornou nulo o ato de posse e marcou nova data para que o Vereador tomasse novamente posse do mandato, mandato esse obtido numa eleição democrática obtendo 1.458 votos, portanto, Anderson Sandro, tomou posse duas vezes como vereador de Rio Branco em menos de 10 dias.