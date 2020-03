O Prefeito Isaac Lima se reuniu nesta semana com a equipe da gestão para tratar da realização da IV Feira do Peixe e agricultura familiar que vai acontecer na Semana Santa no município.

Desde que foi criada em 2017 esta atividade tem sido um importante espaço de negócios para a agricultura familiar. Este ano, a expectativa é que seja comercializado mais de 12 toneladas de peixe. Assim como nos anos anteriores, haverá praça de alimentação com venda de pratos variados e apresentação de artistas locais. A prefeitura em parceria com o Sebrae, SENAR, COOPERPEIXE e Governo do Estado estará realizando curso de culinária.