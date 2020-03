O líder do ICA – Instituto Conservador do Acre professor Lauro Fontes, gravou um vídeo para anunciar o cancelamento das manifestações que ocorreriam no Acre na tarde deste domingo (15), alegando riscos com epidemia que assombra o mundo.

Karolina e Lauro Fontes são alguns dos membros que coordenam as manifestações no estado e se queixam do governador Gladson Cameli, que não anunciou um protocolo de segurança dos que iriam participar das manifestações em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, as duas cidades que tinham evento agendados.

“Não seríamos irresponsáveis de chamar o povo ás ruas de qualquer jeito, haja vista essa epidemia que assola o mundo, iremos aguardar outra data e assim voltar às ruas para lutar contra o golpe que o congresso nacional tenta aplicar em Bolsonaro”, disse Fontes.

Mesmo com o anuncio feito pelo ICA, alguns dirigentes do PSL – Partido Social Liberal, continuam as mobilizações e afirmam que irá sim ter manifesto em Rio Branco.

Diversos cartazes e banner rodam as redes sociais, com chamamento dos admiradores de Bolsonaro, para ir às ruas na tarde deste domingo.

Veja o Vídeo: