O servidor do estado, nomeado pelo governador Gladson Cameli com uma boa CEC para atuar na secretaria de comunicação (SECOM), Silvio Oliveira Santos, gravou um áudio via WatsApp onde afirmou que o governo de Gladson tem que parar de se acovardar para os deputados.

Quem conhece Silvio Santos sabe que ele é o maior defensor do governo Gladson, diante disto, certamente houve estranheza a quem escutou o áudio, onde ao invés de defender Silvio preferiu criticar.

“Ficar dentro de uma sala com ar condicionado, dentro de carrão importado você não houve o que o povo fala aqui fora não!!! O governo Gladson tem que parar de se acovardar para esses deputados rapaz, chegaaa, chegaaa, já está na hora Gladson, acorda meu governador!!”, disse Santos.

Em áudio, Silvio chegou a fazer uma comparação do Governo de Bolsonaro e afirmou que Gladson deveria ser igual. “Onde já se viu um governo estar se ajoelhando para deputados rapaz, onde é que já se viu isso?”, concluiu Silvio.

Ouça o áudio: