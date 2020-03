O governador Gladson Cameli (Progressistas), deu uma boa notícia para 870 comissionados da gestão anterior, afirmando que estaria autorizando o pagamento das rescisões que ficaram pendentes de pagamento.

De fato parece que desta vez a determinação do chefe do executivo é para valer, pois já no dia seguinte sexta-feira (13) o Portal Transparência do governo do estado já mostrava os primeiros pagamentos, que foram feito pela SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

O curioso é que a ordem de prioridade não saiu como anunciado pelo governador, que afirmou o pagamento inicial de quem tinha salários de 1 a 6 mil reais no governo Tião Viana.

Em uma busca nos pagamentos, comprovamos que pessoas receberam de 2 até quase 64 mil, sendo que este pagamento foi feito ao ex-secretário de Segurança Pública, Irlan Silva do Nascimento, que embolsou o maior valor pago até aqui.

Outras figuras conhecidas da política local também foram contemplados, é o caso do ex-secretário de justiça e direitos humanos Nilson Mourão, que embolsou 25 mil.

A semana será de expectativas para centenas de pessoas, que aguardam ansiosamente por este pagamento, que segundo disse o próprio governador, será feito nos próximos dias.