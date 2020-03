Partindo da premissa que água é essencial para a sobrevivência humana e água potável é direito do contribuinte, o prefeito Ilderlei Cordeiro, sempre priorizou em seu plano de governo levar água de qualidade a todos os munícipes.

Com isso, através de uma emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar de quando ele era Deputado Federal no valor de R$ 1,5 milhão a Prefeitura de Cruzeiro do Sul está construindo três sistemas de abastecimentos de água nas comunidades Ramal Praia Grande, vila Assis Brasil e comunidade Mangueiral, localizado na Vila Santa Luzia do Pentecostes.

As obras de infraestrutura estão em processo bastante avançado, como explica o engenheiro responsável Robson Geraldo.

“Os três sistemas de abastecimento, com relação as redes estão 100% prontas. No que diz respeito a estrutura, falta pouco para finalizar. No ramal da Praia Grande já está sendo bombeado água para as residências. No Deracre, será colocado as caixas para o bombeamento. O Mangueiral também está em fase de conclusão do pilar e início da escavação do poço. Vale ressaltar que estamos dentro dos prazos de entrega das obras,” contou o engenheiro.

Juntos os três sistemas de abastecimento de água beneficiarão cerca de 250 famílias com água potável. O que sempre foi um sonho dessas comunidades e que agora está se concretizando.

“Lutamos muito por essa água e agora está todo mundo feliz. Já estamos recebendo água potável e melhorou demais nossas vidas. O prefeito Ilderlei Cordeiro está de parabéns, ele prometeu e cumpriu.” Disse a moradora do ramal da Praia Grande, Luciana Parnaíba.

Esses investimentos da gestão já possibilitaram que inúmeros moradores construíssem seus reservatórios e banheiros internos nas suas residências.