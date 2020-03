Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, foi morta com um tiro de pistola ponto 40 na cabeça. O crime ocorreu na quarta-feira (11) na residência do casal, no bairro Estação Experimental, na capital acreana.

O Iapen-AC informou que Souza fez um atendimento psicológico no presídio. Após a avaliação, a profissional de saúde indicou internação. Não há previsão de alta para o servidor.

Crime

O 1ª Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 23h40. A mulher foi atingida com um tiro na cabeça. O policial penal apresentava hematomas no pescoço, segundo o registro da ocorrência.

No momento do crime, o filho de 13 anos da vítima estava em casa e teria visto a morte da mãe. Um parente da mulher relatou à polícia que a criança estava morando com o casal há cerca de um mês.

Erlane chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, ao chegar no pronto-socorro de Rio Branco, não resistiu. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos.

No velório, apenas a sobrinha da vítima, Larissa Cristina, aceitou falar sobre o caso. Ela lembrou que a tia era apaixonada pela vida e destacou que a família não acredita em acidente. Larissa disse ainda que não sabe se Erlane já havia se queixado de agressões do marido.

“Era uma pessoa muito alegre, amava viver. Todo mundo está em choque. Queremos justiça e que ele pague pelo que ele fez. Pra mim, ele foi o autor, tenho certeza, porque não tem como limpar a arma no meio de uma discussão, não tem cabimento”, diz. Por Aline Nascimento, G1 Acre