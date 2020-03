A exposição faz parte de um projeto que é da FEM, que a cada mês expõe trabalhos com temáticas diferentes. No mês de março, em alusão ao Mês das Mulheres, a mostra deu lugar aos trabalhos voltados para o gênero feminino.

A ideia também é dar visibilidade a esses trabalhos e continuar com essa formação de público dentro dos espaços de cultura, de memória e dos museus. É trazer não uma homenagem, mas uma referência do que aqui no Acre se tem trabalhado em relação à cultura com esse olhar da mulher”, afirmou a artista.

As obras vão estar expostas de segunda a sexta, das 8h às 18h. “A gente quer convidar todas as pessoas a prestigiarem essa mostra. Também dizer que as escolas e outras instituições que quiser agendar uma visita no final de semana ou feriado, a gente disponibiliza essa possibilidade”, concluiu Simone. Do G1 Acre