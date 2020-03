TJAC – Nesta sexta-feira, 13, estão encerrando as atividades da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa e a coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Eva Evangelista, esteve no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça de Rio Branco, acompanhando o último dia da ação.

A campanha envolveu 22 magistrados e vários servidores para que fossem realizados mutirões de audiências de processos desse tipo de crime em 11 comarcas do Acre. Só para Rio Branco estavam previstas 266 audiências e mais 205 divididas nos municípios do interior: Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro e Porto Acre.

Durante a visitou as salas onde aconteciam as audiências e o espaço de acolhimento, preparado para receber as mulheres intimadas por conta dos processos. O ambiente tinha a disposição lanche, atendimento de saúde, palestras, além do esclarecimento de dúvidas e orientações.

A desembargadora Eva Evangelista conversou com as mulheres que aguardavam e encorajou elas a não se calarem diante da violência que sofrerem e desejou a paz. “Deixo meu abraço, minha esperança porque nós precisamos de paz, paz em nossas famílias”, disse a magistrada.