Cancelamento de viagens nacionais e internacionais e de atividades que estavam programadas. Essas foram algumas das medidas de prevenção adotadas pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em relação ao novo coronavírus.

As ações foram tomadas durante sessão ordinária do Conselho Superior, dirigida pela procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, na sexta-feira (13), em Rio Branco.

No encontro, membros do MP-AC decidiram ainda uma série de outras medidas para evitar o contágio da doença. O Acre não tem casos suspeitos e nem confirmados de Covid-19.

O Brasil registrou ao menos 151 casos confirmados de Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus. O número foi atualizado nesta sexta-feira (13) a partir de balanços divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde e pelo Hospital Albert Einstein.

A lista de medidas adotadas incluem ainda a proibição da entrada do público na biblioteca, memorial, auditórios, salas de reunião e de sessão e outros locais de uso coletivo nas dependências do MPAC.

O estado acreano chegou a investigar quatro possíveis casos do novo coronavírus. Três desses deles foram reconhecidos como suspeitos pelo Ministério da Saúde, mas na terça-feira (10), a Secretaria de Saúde (Sesacre) informou que os exames deram negativo para as suspeitas.

Além disso, o MP-AC determinou que qualquer servidor do órgão, mesmo sem apresentar sintomas da doença, que esteve nos últimos 14 dias em algum país ou área onde há confirmação da doença deve comunicar o chefe do setor, mas sem comparecer no local de trabalho no período de sete dias a contando do dia que viajou.

Já os servidores que apresentarem algum sintoma da doença deve informar a situação para o órgão por telefone e enviar o atestado médico por e-mail à Diretoria de Gestão de Pessoas. O MP-AC destacou que vai homologar administrativamente os atestados.

Em todos os casos de suspeitas e apresentação de algum sintoma do novo coronavírus, o MP-AC recomenda que o servidor procure logo uma unidade de saúde para as providências cabíveis

Pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira (11) a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Para o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, houve “demora da OMS” para fazer a declaração, já que o número de casos fora da China aumentou 13 vezes nas últimas duas semanas e o número de países afetados triplicou. Do G1 Acre