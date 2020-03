São diversos nomes que já se apresentaram como postulantes ao cargo, sendo que o ex-presidente da Assembléia Legislativa Ney Amorim poderá ser mais um na corrida.

A notícia sobre a possibilidade de Ney Amorim ser o pré-candidato apoiado por ninguém menos que o governador Gladson Cameli e o presidente da ALEAC, deputado estadual Nicolau Júnior ambos do Progressistas, foi dada pela bem informada jornalista Gina Meneses do site Folha do Acre.

Gladson tem dado demonstrações de que os nomes postos até aqui pelo seu partido não os agradou, por isso tem fugido tanto da idéia de se comprometer com os correligionários José Bestene e Luziel Carvalho, os postulantes até o momento.

Muito amigo do ex-presidente da ALEAC, o deputados Nicolau Júnior esteve com Ney esta semana, inclusive postou foto em rede social e certamente o cardápio da conversa foi certamente a sucessão na capital. Logo depois, Ney Amorim foi recebido por Gladson Cameli no seu gabinete e segundo quem esteve por lá, a conversa foi demorada e os dois saíram sorridentes.

Ney Amorim vinha namorando o PSD do senador Petecão, inclusive com notícias de que se filiaria por lá, mas depois desta investida de Gladson o jogo pode ganhar novos ares.

Com Ney indo para o Progressistas, acaba com a pretensão de Luziel e José Bestene, além de garantir Gladson na campanha em primeiro turno. Resta saber como a militância vai encarar tal chegada de Ney, sendo que este trás a bagagem de ser convocado por Gladson e pelo presidente da ALEAC Nicolau Junior.

Até dia quatro de abril, prazo em que se encerra o prazo de filiações e troca de siglas, muita coisa ainda vai rolar neste ambiente entorno da disputa pela prefeitura da capital.