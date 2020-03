O senador Sérgio Petecão (PSD) destinou uma emenda no valor 827.000,00 R$ para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Polo Assentamento Walter Ace, localizado no município de Bujari.

A construção foi um pedido da comunidade, a presidente da associação do assentamento, Mirtes Firmino, solicitou a construção, através de um oficio encaminhado ao gabinete do senador. “Quero agradecer ao senador Sérgio Petecão pela emenda, a população do Walter Ace havia reivindicado ao senador e ele não desapontou”. Destacou Mirtes Firmino.

A UBS será construída no Ramal Piçarreira, onde beneficiará os assentados, a reunião para definir o local, aconteceu ontem (10) com o conselho municipal de saúde. “A comunidade agradece o senador pela destinação do recurso a prefeitura, que com certeza dará continuidade aos trabalhos”. Destacou a presidente.