A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Dêda, juntamente com a executiva municipal do partido em Rodrigues Alves, representada pelo presidente Paulo, realizaram uma reunião na noite desta quinta-feira (12) com membros do partido.

Na oportunidade, o PROS lançou a pré-candidatura à prefeito de Jailson Amorim, vale destacar que Jailson é o atual vice-prefeito do município eleito pelo PSD. Agora ele concorrerá as eleições deste ano pelo PROS da Deputada Maria Antônia.

Além do lançamento da pré-candidatura à prefeito de Jailson, na reunião, houve também várias filiações de pré-candidatos a vereadores que concorrerão o processo eleitoral deste ano pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no município.

A reunião aconteceu na residência do presidente Dêda, que foi eleito quatro vezes prefeito no município, e diante do carinho que a população tem por ele, pode-se dizer que o PROS é o maior grupo político do município de Rodrigues Alves.