O presidente e o vice-presidente, da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), Evandro Novak e Nilton Guedes, respectivamente, estão em Rio Branco para dar posse à diretoria da seccional Acre, que será realizada nesta sexta-feira, 13, no auditório do Hotel Vila Rio Branco.

“É uma satisfação receber a direção nacional da Abrajet aqui em Rio Branco. Esperamos fazer muitas parcerias com a nacional e a direção local para projetos futuros na prefeitura e na Câmara” disse o prefeito em exercício.

Pela primeira vez em Rio Branco, Nilton Guedes falou sobre suas primeiras impressões de Rio Branco. “Nesses 46 anos de atividade, ainda não tinha vindo ao Acre, então eu tinha uma expectativa que foi superada. Achei a cidade aconchegante, grande e muito limpa, além de ter atrativos maravilhosos”, disse.

Novak falou sobre a importância de despertar o olhar dos turistas para o Acre. “O que faz as pessoas despertarem é vontade de bem receber. É o primeiro passo. Nós chegamos nesta quarta e por onde passamos, desde o hotel, restaurante, fomos muito bem recebidos”, declarou.

Como parte da programação em Rio Branco, os jornalistas fizeram um passeio de balão pela empresa Eme Amazônia, cumpriram agendas com a imprensa local e no fim da tarde participaram de uma conversa com o secretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Paulo Braña e a diretora de turismo Sirlânia Damasceno. Na oportunidade Nilton afirmou que o objetivo de implantar a seccional Acre é p arte de um momento histórico da entidade.

“A implantação da Abrajet Acre é um momento histórico, em que nós estamos realizando um processo de reunificação da entidade em todo Brasil. Queremos que as demandas de turismo do Acre, da Amazônia sejam levadas ao Congresso Nacional e recebidas com mais respeito”, enfatizou.