O município de Assis Brasil foi contemplado com recursos provenientes de uma emenda do Senador Sérgio Petecão, destinado à construção de banheiros para moradores do Ramal do Recife, zona rural do município.

O valor total do convênio é de R$ 259.111,03 e conta com a parceria da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

A construção dos banheiros beneficiará a comunidade que será atendida com instalações hidrossanitárias, promovendo melhores hábitos de higiene, realizando o destino adequado dos esgotos e trazendo mais qualidade de vida.

O valor de R$ 129.555,51 pago nesta terça-feira, 10 de março, é referente a primeira parcela do recurso. O próximo passo será o início das obras no local.