A Prefeitura Municipal de Assis Brasil iniciou a execução do projeto de manutenção e reforma nas escolas municipais. Na segunda-feira (02), a equipe começou os trabalhos na Escola de Ensino Fundamental Vicente Bessa.

Os serviços incluem reparos em banheiros, rede hidráulica, pintura interna e externa, substituição da iluminação com defeito, revestimento das rampas de acesso utilizando material antiderrapante, aplicação de textura contra umidade na parte interna das paredes, climatização das salas de aula e administração, ações que beneficiarão a vida escolar de cada aluno com a melhoria da infraestrutura das unidades.

O prefeito do município, Antônio Barbosa (Zum), destinou mais de 130 mil para os serviços que incluem as quatro escolas municipais. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Sandra Lopes, a reforma proporcionará melhores condições, garantindo um ambiente mais seguro e confortável para estudantes e profissionais da educação.

Na Escola Maria Ferreira será realizada a substituição de partes da cobertura, reparos nos banheiros, divisão em gesso da sala de gestão, além da instalação do sistema biodigestor, um tratamento de esgoto mais eficiente que uma fossa convencional, levando em conta o princípio da proteção ao meio ambiente e da saúde.

Já na Escola Edilsa Maria Batista será construído um toldo de estrutura metálica para acolher os alunos em momentos de lazer, também serão reformadas algumas das salas e paredes com impermeabilização. A Escola de ensino infantil, Simon Bolívar, receberá uma limpeza geral da estrutura e a troca de forro.