Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, Railson Correia (Podemos) e Raimundo Neném (PSB) embarcaram para Brasília (DF) na última segunda (10), onde estão fazendo uma capacitação, segundo consta a publicação na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os representantes do parlamento mirim foram designados para realizarem o curso “Calendário Eleitoral e a Gestão dos Municípios”, realizado pelo Instituto Qualificar – Capacitação e Treinamento, no período de 10 a 14 de março do ano em curso.

Os vereadores receberão uma considerável e polpuda ajuda em diárias, cada um, 5,5 (cinco e meia) diárias, totalizando R$ 5.167,47. Os recursos parecem sobrar na Casa do Povo, pois os dois viajam praticamente a cada três meses.

Atualmente, uma diária de vereador vale R$ 939,54. Com salário de R$ 12 mil, cada parlamentar tem direito a contratação de até 8 assessores cujo as somas de seus salário cheguem no máximo até 30 mil. Como são membros da mesa diretora, acabam recebendo um valor a mais pelo cargo, uma somatória de R$ 14 mil cada.

Entre os benefícios, cada parlamentar de Rio Branco tem direito a R$ 4 mil de combustível e mais R$ 4 mil de serviços gráficos todos os meses. Além disso, eles também têm direito a três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta a disposição.

Tentamos falar com a os vereadores, mas nenhum dos dois atendeu nossa ligação. Railson com o número final xxxxx- 9100 e Neném xxxxx – 5424. Tentamos contato com a assessoria da câmara para verificar se em quatro anos de um primeiro mandato, a produtividade pífia era real a que se encontrava no site da câmara. A assessoria informou que todas as informações são publicas e estão no site.