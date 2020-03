A ação, que faz parte do Projeto Loteamento Legal: Terra e Vida em Acrelândia, começou na segunda-feira (2) e terminou na quinta (5), e foi realizada por servidores do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no município.

Os servidores fizeram vistorias, perícias, levantamento de dados e entrevista com os moradores. A operação foi feita no perímetro urbano do município. A maioria dos loteamentos não têm título definitivo ou registro do lote.