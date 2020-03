O presidente interino do Poder Legislativo do município do Bujari, vereador Zico, ofereceu na manhã desta quarta-feira (11) um café da manhã para as funcionárias da Câmara do município.

Após o café da manhã, o presidente Zico participou do encerramento das atividades da prefeitura em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na Igreja Batista do Bujari, onde a prefeitura ofereceu um coquetel para as mulheres.

As ações que foram desenvolvidas visa valorizar tanto as servidoras como também as mulheres do município, para que elas se sinta valorizadas e saibam o seu valor na sociedade.