Com a distância da sede do município os serviços básicos a população daquele local são mais dificultados, haja vista a condição de navegação do Rio em determinadas épocas do ano.

O presidente da Câmara de vereadores vereador João Luciano (PCdoB), esteve na comunidade no dia 05 deste mês, onde levou junto um técnico da empresa de telefonia OI para fazer reparos no único orelhão da comunidade.

Energia elétrica, saúde e educação, são ainda os grandes problemas da comunidade, que tem pouco acompanhamento da atual gestão, que não tem direcionado ações prioritárias para aquelas famílias que ali vivem.

João Luciano aproveitou a viagem e distribuiu informativo de sua gestão à frente da câmara de vereadores de Marechal e reafirmou seu compromisso com a Vila Restauração.

“Nossa legislatura sempre olhou carinhosamente para esta Vila, fazemos sessões itinerante, acompanhamos ações públicas que são feitas aqui, porque entendemos a dificuldade dessa gente”. Estamos hoje trazendo o técnico da OI para fazer o conserto do Orelhão, pois é a maneira com que as famílias daqui se comunicam com seus familiares e resolvem problemas na cidade’, disse o presidente.

Sobre o informativo, o vereador afirmou que se trata de uma prestação de contas do mandato e das ações em defesa dos Thaumaturguenses.

“Temos uma das câmaras mais ativas do estado e isso é resultado da união de todos os parlamentares, que mesmo sendo oposição ou base do prefeito, compreendem sua responsabilidade, de lutar por uma cidade melhor, isso é o que estamos fazendo.

A entrega desse informativo é uma prestação de contas obrigatória de um parlamentar que representa sua gente, finalizou.