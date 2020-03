Uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o governo do Estado está viabilizando aos estudantes da rede pública a realização do exame de tipagem sanguínea. Na última segunda-feira, 9, a ação foi promovida na Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves.

A estudante Sandy da Silva, 17 anos, aprovou a iniciativa. “É muito bom poder saber a minha tipagem sanguínea, para um dia que eu precisar”, frisou. A opinião positiva é compartilhada pela aluna Marinísia Souza. “A gente vai poder saber qual o nosso tipo sanguíneo e, em caso de emergência, já teremos essa informação”.

Segundo o biomédico da Prefeitura, Jamilton Teles, a ação é fruto de uma parceria entre as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual e Educação. “A lei obriga que todos os alunos tenham o seu tipo sanguíneo na farda escolar. A parceria visa viabilizar o exame para quem não tem condições financeiras para fazê-lo”, frisou.