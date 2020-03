Polícia não achou corpo de José Júnior Lima, que sumiu no dia 6 de fevereiro em Sena Madureira — Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito que apurava o sumiço do jovem José Júnior Rebouças de Lima, de 19 anos, em Sena Madureira, desde o último dia 6 de fevereiro. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Frank, a vítima foi morta a tiros e jogada no Rio Iaco.

Ao todo, três homens foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Além disso, o delegado pediu pela internação provisória de dois menores, ambos de 17 anos, que também teriam tido participação no crime.

O rapaz desapareceu no mês passado quando saiu de um hotel em um táxi. O Corpo de Bombeiros do Acre chegou a fazer buscas por Lima, mas após três dias sem sucesso, as buscas foram suspensas. Um dos suspeitos foi preso na segunda-feira (9).

“Tem uma ressalva no código que quando o corpo de delito puder ser suprido de outras formas, pela prova testemunhal, pode ser feito o indiciamento e posterior condenação. Eles confessaram o crime, um deles deu um tiro na nuca da vítima, que caiu na água e depois os outros atiraram mais vezes nas costas”, afirmou o delegado.

Após confessarem o crime, os suspeitos chegaram a indicar o local onde Lima tinha caído no rio, mas, até esta terça-feira (11), o corpo não tinha sido encontrado. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre