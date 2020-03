Polícia do Acre apreendeu 45 quilos de cloridrato de cocaína com morador do Rio Grande do Norte — Foto: Ascom/Polícia Militar do Acre

A polícia do Acre prendeu um morador do Rio Grande do Norte por tráfico de drogas. O suspeito, de 20 anos, furou uma barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) no trevo de Senador Guiomard, mas foi alcançado em um ramal do interior do município de Plácido de Castro com 45 quilos de cloridrato de cocaína.

A ação ocorreu em parceria entre as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, no início da manhã desta quarta-feira (11).

“Nosso pessoal foi em apoio, furou o bloqueio no trevo de Senador Guiomard, e empreendeu fuga em um ramal. Fizemos um cerco e conseguimos localizá-lo. Estava escondendo a droga em um matagal”, complementou.

O tenente acrescentou ainda que a droga seria levada para o Rio Grande do Norte. O suspeito era monitorado pela PRF-AC desde que saiu do RN para o Acre.

“Veio de Natal buscar essa droga para uma outra pessoa. Foi contratado como mula para buscar na Bolívia”, concluiu.

O comandante da PM-AC de Plácido de Castro, tenente Dario Francisco de Almeida, explicou que a PRF-AC solicitou ajuda das equipes na cidade para prender o suspeito. O homem estava em uma caminhonete alugada a caminho da capital acreana, Rio Branco.

"Veio de Natal buscar essa droga para uma outra pessoa. Foi contratado como mula para buscar na Bolívia", concluiu.