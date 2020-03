A executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Edson e o vice-presidente Elisson, estiveram reunidos juntamente com a executiva estadual, representada pelo presidente Dêda, com a equipe do PROS para discutir assuntos relevantes ao partido.

A reunião aconteceu no diretório do partido no município, na noite desta terça-feira (10), onde o presidente municipal do PROS do município de Rodrigues Alves também participou para dar uma palavra de incentivo para os que vão concorrer o processo eleitoral.

Na oportunidade, o assunto predominante foi as eleições de 2020, período este que se aproxima e o partido tem o objetivo de se articular e organizar para que assim as coisas ocorram dentro daquilo que foi previsto pelo grupo.

Neste processo de organização, as executivas aproveitaram o momento para tratar diretamente com os pré-candidatos sobre a chapa de pré-candidatos a vereadores que concorrerão em Cruzeiro do Sul pelo PROS.

“Quero deixar claro que aqueles que tem interesse em se candidatar pelo nosso partido precisa resolvera questão de sua filiação, pois nós não temos muito tempo, devemos resolver tudo com antecedência para que não sejamos prejudicados, quanto as questões de interesses do partido será decidido em grupo, pois é assim que o PROS trabalha, em conjunto”, concluiu Dêda.