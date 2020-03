A executiva municipal do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Cruzeiro do Sul, representada pelo presidente Edson, juntamente com a executiva estadual, representada pelo presidente Dêda, conseguiram filiar uma das maiores lideranças do município.

A filiada é Maria Aparecida Martins, que devido ser uma grande liderança tem sido procurada por diversos partidos políticos para que a mesma possa compôr nas eleições deste ano.

Além de Aparecida compôr o PROS de Cruzeiro do Sul para somar no processo eleitoral, ela também irá integrar a chapa de pré-candidatos a vereadores no município, vale destacar que é um nome bem aceito em meio a sociedade cruzeirense.