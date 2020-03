O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) apresentou um requerimento na sessão desta quarta-feira (11) cobrando explicações da Energisa, empresa de distribuição de energia no Acre, do porquê da manutenção de tarifas altíssimas, mesmo diante da vigência da bandeira tarifaria do Sistema Integrado Nacional estando verde.

O SIN mantém a vigência da bandeira há dois meses, que é quando os reservatórios de águas do país, que geram energia por meio das hidrelétricas estão com índices elevados. Isto é, existe água suficiente para geração de energia renovável e isso baixa o preço, diferente do uso das termoelétricas.

No requerimento, o deputado salienta que mesmo a bandeira estando verde, “os consumidores reclamam dos altos custos nas faturas, uma vez que reservatórios estão acima de nível nacional, além de, estas pessoas continuarem tendo a mesma rotina de consumo”.

Jenilson Leite é autor da CPI da energia elétrica no Acre, instrumento de fundamental importância na luta contra o preço abusivo que a concessionária implantou quando assumiu a distribuição de energia no estado em 2019.